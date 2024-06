Roma, 4 giu. (askanews) - È quasi tutto pronto nei Paesi Bassi per le elezioni europee. Il 6 giugno saranno i primi dei 27 Paesi Ue ad aprire le urne per l'elezione di 720 membri del Parlamento europeo. Venerdì 7 giugno toccherà all'Irlanda poi, via via, agli altri Paesi. Sabato 8, seggi aperti ...