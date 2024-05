Europee, Ungaro (NOS): riprenderci la parola politica

Roma, 29 mag. (askanews) - "Che la politica non piaccia più a nessuno lo dicono i dati, alle elezioni europee nel 1979 sono andati a votare l'86% degli italiani, nel 2019 solamente il 54%. E questo è avvenuto per due motivi Primo, perché la complessità della politica non viene spiegata in modo c...

Roma, 29 mag. (askanews) – “Che la politica non piaccia più a nessuno lo dicono i dati, alle elezioni europee nel 1979 sono andati a votare l’86% degli italiani, nel 2019 solamente il 54%. E questo è avvenuto per due motivi Primo, perché la complessità della politica non viene spiegata in modo chiaro e accessibile Secondo, perché la politica non viene misurata e dunque responsabilizzata”. Lo afferma in un video appello Luca Ungaro, candidato alle elezioni europee con NOS nella lista Azione – Siamo Europei all’interno della circoscrizione Centro. “Lo faccio – spiega Ungaro – perché l’Unione Europea è il livello minimo attraverso cui è possibile rispondere in modo radicale agli shock che stiamo vivendo sul piano economico, energetico e geopolitico. L’Europa rappresenta il gradino da cui l’Italia può finalmente trovare lo slancio per diventare più competitiva. Un lavoratore deve poter far parte di una impresa capace di investire in ricerca, sviluppo e formazione, per questo siamo per un mercato unico dei capitali europeo. Uno studente deve avere accesso al mondo del lavoro senza rischiare di essere sfruttato, per questo vogliamo abolire gli stage extracurricolari. E una donna con un bambino appena nato deve poter seguire la sua ambizione lavorativa, per questo vogliamo aumentare il congedo di paternità. Con NOS vogliamo portare accessibilità e metodo per responsabilizzare la politica: una parola che dobbiamo riprenderci”.