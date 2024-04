Europee, Zaia: "Il mio no alla candidatura non è peccato mortale"

Roma, 3 apr. (askanews) - "Non è un peccato mortale" la mancata candidatura alle Europee. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, conversando con i cronisti prima dell'audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera, in tema di autonomia. "Penso che sia coerente seguire il lav...