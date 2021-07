Torino, 27 lug. – (Adnkronos) – "Visto che è la mia prima occasione pubblica aprirei facendo pubblicamente i miei complimenti all'Italia, a Gravina, a mister Mancini e tutti i calciatori". Lo dice il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, prima della presentazione di Massimiliano Allegri.

"In particolare a Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa. La squadra non era favorita ma il sacrificio e la lotta l'uno per l'altro ha portato ad un risultato storico", aggiunge Agnelli.