Europei, Bonaccini: vittoria di ieri grande spinta per l’Italia

Bologna, 12 lug. (askanews) – La vittoria della Nazionale agli europei è “una grande spinta, anche simbolica, per l’Italia”. Secondo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ci sono tutte le condizioni per uscire dalla crisi: “adesso tocca a noi far esattamente quello che ha fatto in maniera straordinaria l’Italia di Mancini ieri sera”.

“Credo che sia il paradigma di quella che può essere la stagione futura del paese – ha detto Bonaccini, commentando la finale degli europei a margine dell’inaugurazione del TecHub di Snam a Bologna -.

L’Italia che vince, senza avere una sola star che da sola cambia le partire, ma un grande collettivo: umiltà, passione forza spirito di squadra, un grandissimo allenatore, Mancini, e una storia. Se pensiamo che l’Italia pochissimo tempo fa era stata addirittura esclusa dalla fase finale dei mondiale, si ritrova a essere sul tetto d’Europa dove pochi immaginavano potesse essere”.

“Credo che sia per l’Italia una grande spinta, anche simbolica, emotiva, popolare, per fare altrettanto bene nel campo sociale, economico globale – ha aggiunto il governatore -.

Credo che ci siano tutte le condizioni. Il governo Draghi sta lavorando bene, abbiamo alla guida del paese uno dei più autorevoli se non il più autorevole italiano per credibilità in Europa e all’estero. Adesso tocca a noi far esattamente quello che ha fatto in maniera straordinaria l’Italia di Mancini ieri sera”.