Europei: Bonucci, 'stiamo diventando veramente grandi'

Monaco, 2 lug. – (Adnkronos) – "Sorrido perché ancora una volta abbiamo dimostrato i valori che ci hanno portato fin qui. Abnegazione, voglia di giocare, di mettere in campo il gioco, l'umiltà e il cuore degli italiani. Si è visto nei 15 che stavano fuori e 11 in campo.

E' la soddisfazione più grande, serate come queste vogliono dire che stiamo diventando veramente grandi". Così il difensore dell'Italia Leonardo Bonucci dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo.

"Ogni giorno c'è qualcosa da ricordare e da portare dentro. Ognuno di noi mette qualcosa in più. Il nostro valore aggiunto è il gruppo e l'abbiamo dimostrato, non mollando un centimetro", aggiunge il 34enne viterbese a Sky.

"Alla fine zoppicavo. Il ginocchio non passa dalla Repubblica Ceca. Non importa quando scendi in campo per queste partite. Ci passiamo sopra e andiamo avanti".