Europei: Chiellini, 'no polemiche, domani voglio godermi stadio spettacolare'

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – "Credevamo di poter fare un grande Europeo, era la sensazione crescente già dopo la vittoria in amichevole con la Repubblica Ceca e le partite a Roma col nostro pubblico ci hanno dato la spinta in più.

Wembley? Una squadra in casa ci sta che giochi, sono state fatte polemiche in questi giorni estrapolate da una mia frase ma non c'era polemica da parte mia. Domani mi voglio godere questo stadio spettacolare per tutti gli amanti del calcio". Così il giocatore della Nazionale Giorgio Chiellini replica, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra, a chi gli chiede se è giusto giocare in uno stadio pieno di tifosi inglesi e se credeva davvero di poter arrivare in finale.