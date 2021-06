Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – "Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con le iniziative della Federazione". Così il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con l'Austra valido per gli ottavi di finale dell'Europeo.