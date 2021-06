Copenaghen, 28 giu. -(Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Croazia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale dei campionati europei, in corso di svolgimento al Parken Stadium di Copenaghen. Al vantaggio dei croati grazie all'autogol di Pedri al 20' replica Sarabia al 38'.