Europei: Danimarca ai quarti, Galles battuto 4-0**

Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) – La Danimarca è la prima nazionale che si qualifica ai quarti di finale del campionato europeo. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam la squadra biancorossa sconfigge con un netto 4-0 il Galles grazia alla doppietta di Dolberg a segno al 27' e al 48' e ai gol di Maehle all'88' e Braithwaite al 94'.

Nel recupero la squadra britannica è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Wilson. La Danimarca aspetta ai quarti la vincete tra Olanda e Repubblica Ceca in campo domani.