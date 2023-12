Europei di Altletica Roma 2024, tre biglietti al costo di due fino al 31 dicembre

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Un’occasione irripetibile per regalare un posto in prima fila allo Stadio Olimpico di Roma, dove il prossimo anno, dal 7 al 12 giugno, i migliori atleti del continente si sfideranno nei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Grazie alla promozione speci...

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Un’occasione irripetibile per regalare un posto in prima fila allo Stadio Olimpico di Roma, dove il prossimo anno, dal 7 al 12 giugno, i migliori atleti del continente si sfideranno nei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Grazie alla promozione speciale pensata per le festività natalizie è possibile acquistare tre biglietti al costo di due. Lo sconto del 33% sul prezzo complessivo dei titoli d’accesso verrà applicato collegandosi alla pagina roma2024.vivaticket.it e selezionando un minimo di tre biglietti validi per le singole sessioni serali di gara degli Europei. La promozione resterà attiva fino alla mezzanotte del 31 dicembre. Il programma dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 prevede sei giorni consecutivi di gare e undici sessioni complessive.

Tutte le medaglie verranno assegnate all’interno dello Stadio Olimpico, dove si concluderanno anche le finali della marcia 20km maschile e femminile (sessioni serali del 7 e dell’8 giugno) e della mezza maratona maschile e femminile (sessione mattutina del 9 giugno).Durante il periodo dedicato alla promozione natalizia, resteranno in vendita anche i biglietti per le sessioni mattutine, con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio. Sono disponibili, inoltre, gli abbonamenti per seguire le prime tre giornate degli Europei (Starting Days, 7-9 giugno) e le ultime tre giornate (Ending Days, 10-12 giugno), e l’abbonamento All-In, che consentirà agli spettatori di godersi dalle tribune e dalle curve dello Stadio Olimpico tutte le gare in programma dal 7 al 12 giugno 2024.

La Fondazione EuroRoma 2024 ha attivato anche un’altra promozione dedicata al movimento di base dell’atletica e nello specifico ai partecipanti della Corsa di Miguel, la gara competitiva e non competitiva che si svolgerà a Roma il 21 gennaio 2024 sulla distanza di 10 km, con arrivo all’interno dello Stadio Olimpico. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 23 dicembre alla Corsa di Miguel riceveranno un codice per acquistare a un prezzo scontato del 25% i biglietti delle singole sessioni mattutine e serali dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024.