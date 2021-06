Europei: Di Lorenzo, 'mi sto godendo questa esperienza dando tutto me stesso'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "In questi anni è cambiato tanto, tutto. Mi sono ritrovato senza squadra poi sono stato bravo a non mollare, a crederci sempre, a fare tanti sacrifici. Adesso mi sto godendo questa esperienza". Queste le parole del terzino del Napoli e della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa a Coverciano.

"Ci sono tanti passaggi importanti in questi cinque anni, ho trovato un club che mi ha fatto crescere – prosegue Di Lorenzo -. Me la sto godendo alla grande, mi godo l'esperienza dando tutto me stesso".