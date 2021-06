Roma, 17 giu. (askanews) – Striscioni, cori e tante bandiere italiane: i tifosi azzurri si sono dati appuntamento nella fan zone allestita a Roma, a piazza del Popolo, per tifare gli l’Italia nel match contro la Svizzera.

Oltre duemila persone, divise in due aree, sono arrivate nella piazza simbolo della Città Eterna. Il tifo non manca. L’Inno di Italia è stato intonato all’unisono, poi i cori e l’esplosione di gioia per i gol.

Infine cori e tifo anche per le strade di Roma.