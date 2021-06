Europei, finale a Wembley? Merkel: speriamo in Uefa responsabile

Roma, 22 giu. (askanews) – Berlino, a fianco della presidente della Commissione Europea, Ursula von den Leyen, la cancelliera tedesca Angela Merkel risponde a una domanda sull’opportunità di disputare la finale degli Europei 2020 come previsto a Londra nello stadio di Wembley. Tema su cui si era espresso anche il premier italiano Mario Draghi auspicando uno spostamento.

Merkel, più diplomatica, spera comunque in una Uefa “responsabile” ed esprime preoccupazione: “La Gran Bretagna è zona di varianti, quindi chiunque arrivi dalla Gran Bretagna deve mettersi in quarantena per 14 giorni, ci sono poche eccezioni e penso, anzi spero, che la Uefa agirà in modo responsabile.

Non credo sia una buona idea che gli stadi lì siano pieni e sostengo tutte le iniziative del governo britannico in materia di igiene. E’ una zona di varianti e quindi il traffico è limitato”.