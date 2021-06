Europei: formazioni ufficiali di Italia-Austria, Verratti preferito a Locatelli

Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Austria, in campo alle 21:00 a Wembley per l'ottavo di finale degli Europei. Formazione confermata per gli azzurri con Verratti in campo dal 1' e Locatelli che parte dalla panchina.

Questi gli 11 iniziali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Laoner, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer; Baumgartner, Grillitsch, Sabitzer; Arnautovic.