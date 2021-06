Europei: Francia-Germania 1-0, decide un autogol di Hummels**

Monaco, 15 giu. (Adnkronos) – A Monaco di Baviera, davanti a 15mila spettatori, nell'esordio all’Europeo di due delle candidate alla vittoria finale di Euro 2020 la Francia si impone sulla Germania per 1-0. A decidere la gara, molto tirata, è stato un autogol Hummels nonostante i grandi attaccanti in campo da entrambe le parti e le tante occasioni sprecate, con due gol annullati alla Francia di Mbappè e Benzema e un rigore non concesso al numero 10 transalpino.

Dopo il netto successo del Portogallo con l'Ungheria già si complica la situazione della squadra di Loew nel girone.