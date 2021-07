Europei: gli azzurri volano a Wembley, Belgio ko 2-1 con Barella e Insigne (2)

(Adnkronos) – Al 31' Barella sblocca il match: il giocatore dell'Inter viene servito in area di rigore dopo un contatto dubbio su Immobile e in un fazzoletto scarta due avversari e incrocia con il destro un tiro imparabile per Courtois. Al 41' Chiesa va vicino al raddoppio con un destro a giro dal limite che termina fuori di un soffio.

Passano tre minuti e Insigne trova una perla per il 2-0: l'attaccante napoletano salta Tielemans si accentra sul destro, guadagna metri e calcia a giro, Courtois si distende ma non ci arriva. In pieno recupero il Belgio accorcia le distanze grazie a un rigore generoso concesso dall'arbitro Vincic per un fallo di Di Lorenzo su Doku. Dagli 11 metri Lukaku spiazza Donnarumma.

Il primo tentativo della ripresa è dell'Italia con Insigne che serve palla a Chiesa che calcia dal limite in posizione precaria, palla fuori.

Al 7' altra bella ripartenza azzurra con Barella che serve Chiesa, cross immediato per Immobile che prova la conclusione al volo ma colpisce male e vanifica l'opportunità. All'11 pericolosissimo Doku dalla sinistra con un'improvvisa accelerazione, l'esterno del Rennes mette in mezzo un buon pallone ma Donnarumma para in uscita.