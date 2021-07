Europei: Gravina, 'Nazionale grande bellezza nel gioco e nei valori'**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La pandemia da covid-19 ha messo a dura prova il mondo intero. In Italia abbiamo sofferto molto, ma grazie alla sua guida sicura ed equilibrata siamo stati in grado di intraprendere un percorso di piena rinascita così come ha fatto la nostra nazionale capace di risollevarsi grazie alla rinnovata organizzazione della Figc e all'ottima guida del nostro tecnico Roberto Mancini, dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 con una identità definita e senza mai snaturarsi.

In questo senso la grande bellezza, non solo nel gioco, ma nei valori di amicizia è il lascito più importante di questo Europeo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo discorso al Quirinale durante l'incontro della nazionale campione d'Europa col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A"uspico che questa grande bellezza sia fonte di ispirazione per il nostro movimento affinchè si completi il percorso di riforma del calcio italiano e per l'intero Paese perché rappresenti l'immagine plastica di come l'Italia si capace di imprese straordinarie.

Questa Nazionale è la squadra di tutti, lotta, si sacrifica, gioisce ma soprattutto è animata da sentimenti veri di cui andiamo fieri. Oggi, grazie agli azzurri, siamo ancora più felici e orgogliosi di essere italiani", ha aggiunto Gravina.