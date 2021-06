Londra, 21 giu. – (Adnkronos) – I giocatori dell'Inghilterra Mason Mount e Ben Chilwell sono in isolamento dopo essere stati in contatto con Billy Gilmour, giocatore della Scozia che è risultato positivo al Covid. L’Inghilterra ha affrontato pochi giorni fa gli scozzesi in un match della seconda giornata del gruppo D degli Europei e la Federcalcio inglese ha obbligato i giocatori a mantenere la massima prudenza.

A rischio dunque la loro presenza domani contro la Repubblica Ceca.