Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Si è detto che Immobile qui faceva il direttore sportivo per portarmi alla Lazio, ma non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici, andremo in vacanza insieme ma non abbiamo parlato di questo". Lo ha detto l'attaccante della Nazionale, Lorenzo Insigne, in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia a Coverciano in merito ad un suo possibile arrivo alla Lazio.