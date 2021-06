Europei: Italia-Svizzera 3-0, doppio Locatelli e Immobile, azzurri volano agli ottavi

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – L’Italia centra il bis a Roma contro la Svizzera. Dopo la bella vittoria all’esordio contro la Turchia la squadra di Mancini replica contro la formazione di Petkovic, ancora con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Manuel Locatelli con un gol per tempo e la rete di Immobile nel finale, inviando un messaggio chiaro alle altre big di questo Europeo.

Una vittoria che significa già qualificazione certa agli ottavi con 6 punti, due in più del Galles avversario di domenica nell’ultima del girone, e cinque in più della stessa Svizzera, ferma a 1 mentre la Turchia è a zero punti nel gruppo A.

Per la seconda sfida dell’Olimpico Mancini cambia una sola pedina, si tratta Di Lorenzo inserito al posto dell’infortunato Florenzi. A centrocampo gioca ancora Locatelli, che sfodera una prestazione maiuscola, con Verratti ancora non al meglio.

Sul fronte opposto Petkovic, invece conferma in toto la squadra che ha pareggiato a Baku con il Galles con Xhaka, atteso con curiosità dai tifosi giallorossi, a centrocampo, ma il numero 10 elvetico è apparso impalpabile.

Grazie a questo successo l’Italia sale a 29 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018 quando perse 1-0 in Portogallo. L'Italia di Mancini in questo Europeo può eguagliare e superare il record assoluto di gare consecutive senza sconfitte 30, primato detenuto, da più di 80 anni, dagli azzurri campioni del mondo di Pozzo.