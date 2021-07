Europei Italia, tutte le finali e le vittorie della Nazionale

Dai mondiali del 1934 a Euro 2020, la strada della nazionale per la vittoria piena di soddisfazioni. In quante finali l'Italia ha vinto

Dai mitici primi mondiali del 1934 fino a Euro 2020, la storia della Nazionale Italiana è stata piena di soddisfazioni, ma anche molte delusioni che vengono ricordate a distanza di decenni come il rigore sbagliato di Roberto Baggio a USA 1994 che ci costò un mondiale.

Sia che si vinca che si perda dunque ogni finale, come ogni storia che si rispetti, ha un’inizio e una fine.

Quello che conta è che la partita venga combattuta dal primo all’ultimo minuto e qualunque sia il risultato i ricordi vissuti sia dai giocatori che dai tifosi difficilmente andranno via perché si vince e si perde insieme. Gianna Nannini ed Edoardo Bennato cantavano delle “notti magiche a inseguire un gol”.

Vediamo dunque in quali occasioni l’Italia è arrivata in finale e ha tentato l’impresa.

Euro 2020 Italia finale, gli anni ’30

Gli anni ’30 sono un periodo d’oro per la Nazionale Italiana. Guidata dal leggendario Vittorio Pozzo gli azzurri hanno letteralmente incantato gli stadi iniziando una storia d’amore con i tifosi che non sarebbe più finita. La prima grande vittoria in finale è arrivata nei mondiali del 1934 giocata a Roma dove l’Italia ha trionfato per 2-1 contro la Cecoslovacchia.

La magia verrà poi ripetuta nelle olimpiadi di Berlino 1936, questa volta contro l’Austria che verrà sconfitta dagli azzurri ancora una volta per 2-1. Non ultimo gli azzurri vinceranno per la terza volta di fila ai mondiali del 1938 contro l’Ungheria per 4-2.

Euro 2020 Italia finale, dagli anni ’60 a USA 1994

Questi 30 anni sono stati caratterizzati da una certa discontinuità, ma non privi di soddisfazioni.

In particolare nel 1968 gli italiani vinceranno la loro prima e unica finale agli europei contro la Jugoslavia per 2-0.

Due anni dopo in occasione dei mondiali del 1970 gli azzurri ci riprovano, ma verranno sconfitti dal Brasile con un sonoro 4-1. Nonostante tutto la nazionale italiana di quell’anno è leggendaria, tanto che la semifinale Italia-Germania 4-3 si imprimerà per sempre nella storia del calcio nostrano. Bisognerà attendere altri 12 anni per vedere l’Italia nuovamente sul tetto del mondo. Correva l’anno 1982 e gli azzurri stregavano il Bernabeu vincendo per 3-1 contro la Germania. Nel 1994 arriva la prima grande amarezza azzurra durante la partita Brasile-Italia dove gli azzurri perdono proprio ai calci di rigore.

Euro 2020 Italia finale, dal 2000 al 2021

Negli ultimi 21 anni gli azzurri hanno centrato la finale altre quattro volte, in particolare proprio nel 2000 ritorneranno a disputare una finale agli europei contro la Francia che verrà però persa grazie ad un golden gol di David Trezeguet. Nel 2006 arriva la quarta vittoria ai mondiali con l’indimenticabile Italia che si prende la rivincita sotto i cieli di Berlino. Nel 2012 l’ultima finale fino ad oggi che si concluderà con un pesantissimo 4-0 contro la Spagna ed è proprio contro la nazionale iberica che martedì 6 luglio 2021 che gli azzurri hanno trionfato a Euro 2020. Ora la storia è tutta da costruire.