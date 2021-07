Europei, Mancini: grande partita ma Spinazzola non meritava

Milano, 3 lug. (askanews) – Grande soddisfazione per la vittoria dell’Italia contro il Belgio e altrettanto grande rammarico per l’infortunio di Spinazzola che salterà il resto delle partite. Così Roberto Mancini ha commentato il passaggio dell’Italia in semifinale.

“Ci dispiace molto per Spina per il suo infortunio, non meritava perché stava giocando straordinariamente bene e ci dispiace tantissimo, gli mandiamo un bacio grande; per il resto sono veramente felice di come hanno giocato, hanno giocato veramente bene e li ringrazio per quello che hanno fatto, una grande partita”, ha detto il ct della Nazionale azzurra.