Europei: Mancini, 'Nazionale rappresenta un popolo fantastico e determinato'**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "La nostra Nazionale, nell’Europeo che inizierà tra poche ore, è consapevole di rappresentare un popolo fantastico e determinato, e per questo io insieme allo staff e ai 26 ragazzi che scenderanno in campo, sfrutteremo tutti i minuti di questa manifestazione per onorare il Paese che rappresentiamo.

Sappiamo che le nostre partite saranno un momento di unione di milioni di italiani". Queste le parole di Roberto Mancini, Ct della Nazionale, in una lettera agli italiani, alla vigilia di Euro 2020.