Europei: Mbappé, 'tristezza immensa, sarà difficile voltare pagina'

Bucarest, 29 giu. – (Adnkronos) – "Voltare pagina sarà difficile. La tristezza è immensa dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi dispiace per questo rigore, volevo aiutare la squadra ma ho fallito". Così su Instagram l'attaccante della Francia Kylian Mbappé dopo l'eliminazione ai rigori agli ottavi di finale dell'Europeo contro la Svizzera, dove ha commesso l'errore decisivo dagli 11 metri.

"Trovare il sonno sarà difficile, purtroppo sono gli alti e i bassi di questo sport che amo tanto -aggiunge il fuoriclasse del Psg-. So che voi tifosi siete rimasti delusi, ma vorrei comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante sarà tornare ancora più forti in futuro. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".