Europei: Nazionale, Chiellini torna in gruppo, Florenzi ancora a parte

Firenze, 24 giu. – (Adnkronos) – A distanza di 8 giorni dall'infortunio subito nel primo tempo della gara contro la Svizzera, Giorgio Chiellini è tornato a lavorare in gruppo a Coverciano. Dopo una prima fase di riscaldamento lontano dalla squadra, infatti, il capitano azzurro ha raggiunto i compagni di difesa per un lavoro specifico passivo, guidato da Roberto Mancini.

Chiellini ha svolto l'esercizio come alternativa a Leonardo Bonucci, segno che è sulla via del recupero ma non ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. Contro l'Austria quindi accanto a Bonucci ci dovrebbe essere Acerbi. Ha lavorato ancora a parte, invece Alessandro Florenzi, che sta recuperando dal problema al polpaccio destro.