Europei: Rambaudi, 'con il Belgio faremo bene, fondamentale presenza Chiellini'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Con il Belgio faremo bene così come stiamo facendo. Non mi stancherò mai di ripetere che la Nazionale ha il centrocampo migliore del mondo, sia con Locatelli che con Verratti, ma credo che la differenza la farà la presenza di Chiellini.

Senza nulla togliere ad Acerbi credo che a parità di condizione, Chiellini abbia un altro spessore". Così Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, all'Adnkronos in merito al Belgio, prossimo avversario dell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. "Sarà una partita tra due modi diversi di interpretare il calcio – prosegue Rambaudi – uno verticale come quello azzurro e uno fatto di possesso palla come quello del Belgio".