Europei: Raspadori, 'sto vivendo una favola ma è solo un punto di partenza'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "C'è un clima di grande entusiasmo, che ci siamo creati noi facendo bene. Dobbiamo dare continuità, di risultati, atteggiamento ed entusiasmo. La mia può essere definita una favola". Lo ha detto Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, in conferenza stampa dal ritiro degli azzurri a Coverciano.

"In quattro mesi sono successe tante cose, la mia grande forza è stata avere equilibrio – prosegue Raspadori -. Rimarrò sempre lo stesso ragazzo che ero prima, dovrò dare il giusto peso a ciò che sta succedendo e sapere che questo per me è un punto di partenza".