Europei: Salvini, 'spero azzurri inginocchiati dopo goal'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Sulla prossima partita dell'Italia agli Europei "non dico niente, perché non voglio portare sfortuna. Spero di vedere tanti azzurri inginocchiati ma non a inizio partita, durante la partita come Chiesa dopo il goal. Da tifoso degli azzurri venerdì sera mi auguro di vedere tanti inginocchiamenti in seguito alle reti fatte.

Però per scaramanzia non dico nulla, dico solo che abbiamo una grande squadra, un grande collettivo e un grande mister". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, durante 'Non stop news'.