Europei: Scalfarotto, 'controlli fino ai tornelli dello stadio'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Il governo ha stabilito il massimo livello di controlli per la partita di sabato a Roma, controlli che saranno estesi il più possibile per gli inglesi in trasferta: dall’arrivo fino ai tornelli dell’Olimpico. Chiunque dovesse arrivare adesso dal Regno Unito non potrà andare allo stadio perché sono scaduti i termini della quarantena che il governo ha imposto e una volta rientrati a casa gli inglesi dovranno sottoporsi ad un regime di isolamento ulteriore di dieci giorni”.

Lo ha detto il Sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a Radio Anch’io.