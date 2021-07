Europei: sindaco Lecco, 'aspettiamo Locatelli a braccia aperte'

Milano, 12 lug. (Adnkronos) – "Locatelli lo aspettiamo presto a braccia aperte. E' un ragazzo generoso che è sempre stato attendo al nostro territorio: quando abbiamo avuto bisogno di mandare un messaggio forte ai giovani sull'uso della mascherina lui si è prestato come testimonial di un video con fini sociali.

E' stato molto simpatico e ha fatto un gesto responsabile nei confronti dei suoi coetanei di Lecco e di ragazzi più giovani di lui". Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni non vede l'ora di accogliere Manuel Locatelli il centrocampista del Sassuolo da ieri campione d'Europa con la Nazionale.

"Lo aspettiamo a braccia aperte, non so che programmi ha per le prossime ore e per i prossimi giorni. Dobbiamo inventarci ancora qualcosa, ma a noi lecchesi la fantasia non manca.

Sicuramente faremo qualcosa nel breve per accoglierlo a Lecco, progetteremo un bel momento naturalmente in accordo con le squadre, i familiari e i sindaci del territorio", aggiunge il sindaco di Lecco dove non si sono registrati problemi di sicurezza durante i festeggiamenti che hanno interessato il lungolago, le vie del centro e l'ex scalo merci dove era stato allestito un maxi schermo per la finale.

"Eravamo abituati a un calcio di gladiatori, qui invece abbiamo scoperto il gioco del calcio, il divertirsi e questa cosa è arrivata anche sugli spalti dove il nostro tifo è stato molto composto, sereno e sportivo.

Merito di Mancini", conclude Gattinoni.