Europei: stampa belga, De Bruyne verso il recupero, Hazard in campo al 50%

Bruxelles, 29 giu. – (Adnkronos) – Kevin De Bruyne verso il recupero, Eden Hazard cinquanta e cinquanta". Questa la situazione, secondo il giornale belga 'Nieuwsblad' di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard in vista della sfida di venerdì contro l'Italia, gara valida per i quarti di finale dell'Europeo.

Il centrocampista del Manchester City è alle prese con una distorsione alla caviglia per il duro intervento subito domenica nel corso del match contro il Portogallo: ieri si è sottoposto ad esami ad Halle che non hanno evidenziato strappi ai legamenti della caviglia. Il problema è il tempo ma ad oggi le possibilità di vederlo in campo sono alte. Cinquanta e cinquanta invece per Eden Hazard, uscito nel finale del match per un problema al bicipite femorale.