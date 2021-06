Europei: stampa francese critica Blues dopo ko con Svizzera, Deschamps su banco imputati

Parigi, 29 giu. – (Adnkronos) – "Annichiliti". Titola così in prima pagina l'edizione odierna de 'L'Equipe' sull'eliminazione della Francia dall'Europeo per mano della Svizzera. In vantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine del match, i Blues crollano perdendo ai rigori.

Il giornale sportivo transalpino mette il tecnico Didier Deschamps sul banco degli imputati per "aver completamente sbagliato la formazione iniziale" contro gli elvetici e "non essere stato in grado di guidare i Blues in tutto l'Europeo", una squadra "basata solo sulle individualità".

"La delusione" sceglie invece di titolare in apertura 'Le Parisien'. "Bleus presi in pieno da un treno svizzero", scrive Le Monde. 'Paris Match' si sofferma sulla delusione dell'attaccante del Psg Kylian Mbappé, autore dell'errore decisivo dagli 11 metri.

"Sono triste per aver causato la sconfitta della Nazionale. Sono gli alti e bassi di questo sport che amo così tanto", le parole delle 22enne.