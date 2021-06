Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "La squadra da battere è sicuramente la Francia, è superiore a tutte le altre". Lo ha detto Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Nazionale e della Juventus, all'Adnkronos, in merito alla squadra favorita agli Europei. Riguardo al giocatore più talentuoso della manifestazione Tacchinardi non ha dubbi: "Mbappé è un fenomeno".