Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Belgio favorito, ma la partita è da giocare. Personalmente non vorrei mai partire con i favori del pronostico, di solito sono motivo di nervosismo. Senza di essi, al contrario, si gioca più rilassati". Queste le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, all'Adnkronos, in merito al Belgio, prossimo avversario dell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020.