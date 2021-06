Europei: Tacconi, 'inginocchiarsi non deve essere un obbligo, ognuno ha le sue idee'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Ognuno ha le sue idee, far diventare l'inginocchiamento un obbligo non mi sembra corretto". Così l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, in merito alla polemica riguardante l'iniziativa della Nazionale di inginocchiarsi per sostenere il movimento 'Black Lives Matter' prima del fischio di inizio della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio.

"Poi in questo Europeo di errori ne sono stati commessi tanti -prosegue Tacconi- pensiamo a stadi con 60mila spettatori".