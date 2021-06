Nyon, 21 giu. – (Adnkronos) – "La Uefa, la FA, la federcalcio inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite".

Così l'Uefa in una nota.