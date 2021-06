Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – L'Uefa risarcirà la città di Bilbao per il cambio di sede, dal San Mames della città basca a La Cartuja di Siviglia, deciso per le partite della Spagna del prossimo Europeo. Le istituzioni basche avevano minacciato di intraprendere un'azione legale, ma oggi è arrivata la proposta della federcalcio europea che garantirà 1,3 milioni di euro come indennizzo, più la possibilità di ospitare la finale di Europa League 2024 e quella di Champions League femminile del 2025.