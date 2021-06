Europei: Ventura, 'Belgio squadra di qualità ma l'Italia può passare il turno'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Credo che contro il Belgio non sarà assolutamente una partita facile. Ora non so se recupereranno al meglio Hazard e De Bruyne, ma anche se così non fosse restano una squadra di grande qualità". Lo ha detto l'ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, all'Adnkronos, in merito al Belgio, prossimo avversario dell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020.

"Una partita delicata -prosegue Ventura- ma credo che l'Italia abbia la condizione fisica e mentale per passare il turno, che poi è quello che si augurano tutti gli italiani".