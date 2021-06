Europeo, tifosi per le strade di Roma stasera il debutto azzurro

Roma, 11 giu. (askanews) – Cresce l’attesa per il debutto azzurro a Euro 2020. La nazionale di Mancini affronta la Turchia nel primo incontro del torneo allo stadio Olimpico, con il pubblico in presenza. Tanti tifosi affollano le strade di Roma con le bandiere tricolori ma anche della Turchia. “Mi sento carico, questi grandi eventi che finalmente tornano con la gente che inizia a uscire, si respira un’aria di novità.

Torniamo ad avere speranza che si può uscire da questo incubo” dice il cantante Metromam. “Io sono europeista e penso che sia molto bello che ci sia una coppa europea e non in un solo paese. Crea dei problemi alle squadre ma sono favorevole”. “Sono degli europei un po’ particolari ma credo che la gente sentirà il grande evento, la partecipazione cresce e la gente ha bisogno di tornare a tifare per un obiettivo”.