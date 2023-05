Eurostat: Il 9,4% dei lavoratori italiani è sul posto per quasi 50 ore a settimana

Sono dati che non ci fanno onore e non solo per una semplice questione quantitativa ma anche e soprattutto perché di fatto ci rendono il paese che siamo, quello cioè con più incidenti sul lavoro, sono i dati Eurostat per i quali il 9,4% dei lavoratori italiani è sul posto per quasi 50 ore a settimana. Il riferimento di analisi del nostro paese è fra i più alti d’Europa e supera la media del 7% dell’Unione europea.

Il 9,4% dei lavoratori italiani 50 ore sul posto

Leggiamo: il 9,4% dei lavoratori italiani è rimasto al lavoro nel 2022 per quasi 50 ore a settimana, circa 49, ed è un dato che va contro una media del 7% dell’intera Ue. Questo è quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti dell’Eurostat. E i dati arrivano proprio nel periodo in cui cresce il dibattito in Italia e in Europa sulla settimana corta ma allo stesso stipendio. In Italia ad esempio la settimana media è di circa 40 ore ed è ripartita su 8 ore al giorno. Quanti sono i lavoratori che la fanno? Circa 2,7 milioni di persone rispetto ai circa 23 milioni di occupati complessivi che passano più ore al lavoro.

Il dato nazionale tra i più alti in Europa

Attenzione: il dato italiano è tra i più alti d’Europa ed i soli a stare peggio di noi sono irlandesi (9,1%), portoghesi (9,4%) e lavoratori francesi con il 10,2%. Ma il top si raggiunge in Grecia: 12,6%. Ci sono poi dati residuali: in Romania ad esempio il dato precipita al 2,2%, in Bulgaria allo 0,7%. Il fenomeno dell’extralavoro riguarda soprattutto gli autonomi ed Eurostat spiega che “in Europa il 30% di loro ha lavorato di più mentre per i dipendenti la percentuale è il 4%2.