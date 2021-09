Eurosummit Ppe, Weber e Tajani tra giovani, lavoro e dopo-Merkel

Roma, 20 set. (askanews) – Il Vertice del Ppe a Roma ha scaldato i motori a un evento della Fondazione Konrad Adenauer in Italia (Kas, Konrad Adenauer Stiftung), la “Conferenza sul futuro dell’Europa. L’Europa incontra i giovani” all’Università Lumsa con protagonisti il presidente del gruppo dei Popolari europei al Parlamento Ue, Manfred Weber e il già presidente dell’europarlamento e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, entrambi impegnati nella tre giorni in programma all’hotel Excelsior di via Veneto.

“Qualunque cosa accada domenica – ha detto Weber arrivando alla Lumsa, in riferimento alle elezioni tedesche in programma il 26 settembre – lottiamo per un forte risultato per i cristiano-democratici, ma qualsiasi cosa accada, la Germania sarà pro-europea, lotteremo per un’Europa forte, unita, insieme per il futuro”.

In un articolo a 4 mani sul Corriere della sera, Weber e Tajani hanno sottolineato che “L’Europa sarà forte solo nella misura in cui saprà creare posti di lavoro per i giovani; è tornata l’Ue della solidarietà di fronte all’emergenza” Covid, hanno ribadito.

Tajani: “Sarà una giornata di dibattiti, due giornate e una terza ancora dopo-domani, dove ci rapporteremo anche con il mondo cattolico, dove affronteremo le grandi questioni. Oggi abbiamo scritto (con Weber, ndr) un articolo a 4 mani proprio per dire che l’obiettivo principale è il lavoro”, ha spiegato Tajani, vice-presidente del Ppe.

L’apertura dei lavori è stata affidata al magnifico rettore Francesco Bonini e al direttore Kas Italia, Nino Galetti, al quale abbiamo chiesto come andranno le elezioni in Germania: “Penso che anche dopo le elezioni in Germania avremo una stabilità politica, perché il nostro sistema lavora molto con questa stabilità. C’è bisogno di una coalizione di tre partiti, questo è chiaro”, ha spiegato.

Intanto, tra una previsione sul dopo Merkel, il tema del lavoro e i giovani, la Rappresentanza della Fondazione Konrad Adenauer (Kas) ha emesso per la prima volta delle borse di studio per studenti in Italia, 12 nuovi borsisti invitati al dibattito con Tajani e Weber.