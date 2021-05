Eurovision 2021, Chiara Ferragni mostra il dito medio dopo la vittoria dei Maneskin

Chiara Ferragni mostra il dito medio dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision. L'influencer aveva incitato i suoi follower a votare per loro.

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision ha sicuramente travolto tutti. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato questo grande momento, ma l’influencer, dopo la vittoria, ha deciso di mostrare il suo dito medio in segno di soddisfazione.

Chiara Ferragni mostra il dito medio

Chiara Ferragni non ha resistito e, dopo il trionfo dei Maneskin, ha deciso di alzare il dito medio contro “quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere” all’Eurovision. L’influecer, insieme al marito Fedez, è uno dei personaggi italiani che si era impegnata molto per chiedere ai suoi 26 milioni di follower in tutto il mondo di votare per il gruppo. “Ragazzi dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision” è stato il messaggio di Chiara Ferragni e di Fedez nelle loro storie Instagram.

Chiara Ferragni mostra il dito medio: la reazione con Fedez

Erano 31 anni che l’Italia non vinceva all’Eurovision e per questo i Maneskin devono essere ancora più orgogliosi di loro stessi. Inoltre, questa vittoria ha anche il sapore di una rivincita per via delle difficoltà del mondo della musica in questo momento di pandemia. I Maneskin hanno battuto Francia e Svizzera, ottenendo 524 voti. Il momento dell’annuncio è stato visto in diretta anche da Chiara Ferragni e Fedez, che hanno mostrato la loro reazione nelle storie su Instagram.

Marito e moglie sono scoppiati di gioia quando hanno scoperto che i Maneskin avevano vinto. Un momento molto emozionante, che in seguito Chiara ha voluto condire con il suo dito medio, per mostrare la grande soddisfazione per la vittoria del suo Paese.

Chiara Ferragni mostra il dito medio: lo zampino dei Ferragnez

I follower di Chiara Ferragni e di Fedez non deludono mai. Il rapper ha chiesto loro di votare per i Maneskin poco prima della loro vittoria all’Eurovision 2021. Fedez aveva promesso di coinvolgere sua moglie Chiara. “Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard di Fuoco” sono state le parole di Fedez. La Ferragni è subito intervenuta, per dare appoggio al marito e ai Maneskin. Come è accaduto a Sanremo, quando ha chiesto di votare per Fedez e Francesca Michelin, cosa che aveva scatenato le polemiche, ancora una volta ha lanciato un appello per votare tutti per i Maneskin. Appello che potrebbe aver dato i suoi frutti.