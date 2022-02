Eurovision 2022, San Marino candida Achille Lauro: tra gli altri Big italiani in lizza ci sono anche Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Achille Lauro potrebbe partecipare all’Eurovision Song Contest 2022. Anche se non ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore potrebbe avere l’occasione di salire sul palco di Torino grazie alla candidatura di San Marino.

Eurivision 2022: Achille Lauro candidato da San Marino

Come vuole la tradizione, all’Eurovision Song Contest ha accesso il cantante o la band che vince il Festival di Sanremo dell’anno di riferimento. Pertanto, nel 2022 toccherà a Mahmood e Blanco provare a vincere la kermesse musicale internazionale. Eppure, potrebbe esserci un altro italiano a battersi per il titolo. Stiamo parlando di Achille Lauro, che è stato candidato all’Eurovision 2022 dalla Repubblica di San Marino.

Achille Lauro a Una voce per San Marino

Una voce per San Marino è il contest della Repubblica per scegliere il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso l’Hotel Westin Palace di Milano sono stati resi pubblici i nomi dei cantanti che si sfideranno per partecipare all’evento musicale internazionale. Tra loro c’è anche Achille Lauro.

“Ultimamente stanno arrivando richieste e inviti. Non posso dire che non sia arrivato un messaggio.

I tempi erano ormai chiusi. Una formale domanda non è mai arrivata. Probabilmente, alcuni hanno fatto una richiesta ma abbastanza tardiva. Se alcuni artisti si sono accorti dell’esistenza di questo Festival adesso, hanno piena possibilità di pensarlo per il prossimo anno. Avevamo un concorrente strepitoso da Israele ma anche lui si è mosso in ritardo. Un festival non si organizza in pochi giorni ma adesso è noto. C’è la possibilità tramite questo Festival di partecipare all’Eurovision“, ha dichiarato ad Open l’organizzazione di Una voce per San Marino.

Gli altri cantanti italiani in gara

Oltre ad Achille Lauro, a Una voce per San Marino ci saranno altri cantanti italiani noti. Primi tra tutti, Valerio Scanu e Ivana Spagna, che proveranno così ad aggiudicarsi un posto per l’Eurovision Song Contest. Tra gli altri nomi meno noti, invece, abbiamo: Blind, Matteo Faustini, Francesco Monte e Alessandro Coli. Una Voce di San Marino andrà in onda il 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana e si potrà seguire su Rtv San Marino.