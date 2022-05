Eurovision 2022, i paesi che hanno dato 12 punti all’Italia

I paesi che hanno dato 12 punti all'Italia all'Eurovision 2022. Polemiche web contro San Marino.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 è stata a dir poco emozionante e piena di colpi di scena. Lontani dalla competizione che ci ha caratterizzato nell’edizione del 2021, l’Italia si è comunque distinta tra molte Nazioni. Peccato che solo pochi Paesi hanno apprezzato il duo composto da Mahmood e Blanco assegnando loro i tanto agognati 12 punti.

Eurovision 2022: chi ha dato 12 punti all’Italia?

I vincintori dell’Eurovision, oltre a dover fare affidamento sul pubblico da casa e quindi sul televoto, devono anche passare per il giudizio di tutte le nazioni in gara. I punti che si assegnano vanno da 1 a 10, salvo riservare 12 punti per gli artisti più apprezzati. Purtroppo, quest’anno, l’Italia ha avuto il massimo dei punti solo da due Stati: Albania e Slovenia.

La Nazione più votata dai giudici

I giudici delle Nazioni che hanno partecipato ad Eurovision 2022 hanno apprezzato molto l’artista del Regno Unito. La classifica senza voti da casa, infatti, vedeva il Regno Unito primo. Grazie al televoto, però, la band ucraina vincitrice dell’Eurovision 2022, ha ribaltato la classifica trionfando nella competizione canora.

Le reazioni del web

Tornando all’Italia, il web è letteralmente impazzito. Gabriele Corsi, prima delle votazioni, aveva detto ironicamente di organizzare le vacanze estive presso i paesi che ci avrebbero assegnato i 12 punti.

Molti utenti albanesi e sloveni, dopo la fine di Eurovision, hanno preso alla lettera le parole di Corsi ed hanno condiviso moltissime foto delle loro Nazioni invitandoci sul serio a fare le vacanze in Albania e Slovenia. Gli utenti italiani, invece, si sono scagliati contro San Marino. Il piccolo Stato situato in Emilia Romagna ha infatti assegnato pochi punti all’Italia, preferendo di gran lunga la Spagna.