Eurovision 2022, lo spot Rai con la versione rock del “Te Deum”

Roma, 21 apr. (askanews) – La forza della musica che da una piazza può arrivare in tutto il mondo e unirci. Questo è il messaggio dello spot ideato e realizzato dalla Rai per l’Eurovision Song Contest, da oggi trasmesso in tutta Europa. Lo scorso 8 aprile, Rockin’1000, la band più numerosa del pianeta, è scesa in piazza San Carlo a Torino per registrare lo spot ufficiale dello show: un corteo di 500 musicisti provenienti da tutta Europa, tra vocalist, batteristi, bassisti, chitarristi e archi che ha eseguito un’inedita versione del “Te Deum”, sigla storica dell’Eurovision, arrangiata in chiave rock.

Lo spot ufficiale è disponibile sulle reti e sul sito Rai e sui canali social dell’Eurovision, in programma il 10, il 12 e il 14 maggio a Torino.