Eurovision 2022, Tanani non molla e pensa di candidarsi con la Repubblica di San Marino.

Anche se al Festival di Sanremo è arrivato ultimo, Tananai non molla e sogna di presentarsi all’Eurovision Song Contest 2022. Il cantante, via social, ha scoperto dell’esistenza del format Una voce per San Marino e spera in un ‘ripescaggio’.

Eurovision 2022: Tananai non molla

“Cos’è sta storia di San Marino raga“, ha scritto Tananai su Twitter. Il cantante, arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale, spera di poter arrivare alla manifestazione per vie traverse. Dal 2008, infatti, anche la Repubblica di San Marino partecipa all’Eurovision Song Contest e gli artisti italiani, anche se sono usciti sconfitti dall’Ariston, possono sperare di essere ripescati. Tananai, scoperta l’esistenza del format Una voce per San Marino, ha chiesto lumi ai fan, che gli hanno spiegato nel dettaglio come candidarsi per la manifestazione canora.

Tananai non parteciperà all’Eurovision

Tananai, però, è arrivato tardi e, almeno per quest’anno, non parteciperà all’Eurovision Song Contest. Una voce per San Marino, infatti, ha chiuso le candidature e i nomi dei cantanti in lizza sono già stati stabiliti. Gli organizzatori dell’evento, intervistati da Open, hanno dichiarato:

“Ultimamente stanno arrivando richieste e inviti. Non posso dire che non sia arrivato un messaggio. I tempi erano ormai chiusi. Una formale domanda non è mai arrivata. Probabilmente, alcuni hanno fatto una richiesta ma abbastanza tardiva. Se alcuni artisti si sono accorti dell’esistenza di questo Festival adesso, hanno piena possibilità di pensarlo per il prossimo anno. Avevamo un concorrente strepitoso da Israele ma anche lui si è mosso in ritardo. Un festival non si organizza in pochi giorni ma adesso è noto. C’è la possibilità tramite questo Festival di partecipare all’Eurovision”.

Una voce per San Marino: i Big nostrani in gara

Mentre Tananai è arrivato troppo tardi, così come La Rappresentante di Lista, altri Big nostrani si contenderanno un posto all’Eurovision Song Contest 2022. Al format Una voce per San Marino sono stati accolti: Achille Lauro, Ivana Spagna, Valerio Scanu, il rapper Blind, Matteo Faustini, Francesco Monte e il trio formato da Tony Cicco, Alberto Fortis e i Deshedus.