Eurovision 2023: chi è Brunette, la cantante che gareggerà per l'Armenia

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, dall’Armenia c’è Brunette. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Il debutto a 18 anni

Classe 2001, Brunette rappresenterà l’Armenia nella competizione musicale europea e si esibirà per seconda con Future Lover nel corso della seconda semifinale del programma. Nata a Erevan, la capitale dell’Armenia, la cantante ha debuttato a 18 anni con il singolo Love The Way You Feel, realizzato con l’organizzazione no-profit Nvak Foundation e in grado di raggiungere in pochi mesi un successo internazionale. Altri singoli di successo: Carmé Leone e Wash Out (2019), Perfect Picture (2020), Gisher e Smoke Break (2022), e Bac Kapuyt Achqerd (uscito a giugno). Nell’anno corrente, oltre al brano per l’Eurovision Song Contest 2023, la cantante ha pubblicato anche il singolo Dimak.

Giudice nell’edizione Junior

Membro della giuria nazionale dell’Armenia nell’ambito del Junior Eurovision Song Contest che si è tenuto a dicembre 2022 a Erevan, a febbraio 2023 Brunette è stata selezionata dall’emittente radiotelevisivo ArmTv per partecipare all’Eurovision Song Contest 2023 sul palco dell’Arena di Liverpool come rappresentante del suo Paese. Testo e video del sul brano sono disponibili sul sito ufficiale del contest musicale.