Eurovision 2023: chi è Mimicat, la cantante rappresentante del Portogallo

Mimicat è la cantante che rappresenterà il Portogallo durante l’Eurovision Song Contest 2023. Quest’anno l’Eurovision 2023 avrà come cornice Liverpool, città natale dei leggendari Beatles. Tornando a Mimicat, il suo vero nome è Marisa Mena ed è nota per gli abiti dai colori sgargianti che è solita indossare durante le sue esibizioni. Il debutto di Mimicat risale al 2014 con l’album For You, ma in questa edizione dell’Eurovision, l’artista salirà sul palco con il brano Ai Coração, scitto è prodotto in collaborazione con Luìs Pereira. Mimicat ha 39 anni ed è nata a Coimbra il 25 ottobre 1984. La sua sarà la quinta performance della serata di martedì 9 maggio.

Eurovision 2023: il repertorio musicale di Mimicat

Tra i brani più famosi cantati da Mimicat nel corso della sua carriera troviamo Tell Me Why, Saviour, Stay Strong, Gave Me Love, Fire, Going Down, Feels So Good, Tudo ao ar e Mundo ao Contrário (feat Filipe Gonçalves).

I primi passi dell’artista portoghese

Come informa Wired, Mimicat partecipò nel 2001 al festival da Canção. L’allora giovanissima artista si esibì col nome di Izamena, proponendo il brano Mundo Colorido, non riuscendo tuttavia a superare le semifinali. Mimicat si esibirà stasera durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest.