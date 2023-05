Eurovision 2023: chi sono i Let 3, gli artisti rappresentanti della Croazia

La band croata dei Let 3 sarà all’Eurovision Song Contest 2023. Gli artisti in questione non sono certo degli anonimi, potendo contare sulla bellezza di dieci album pubblicati e una lunga carriera artistica costellata da grandi successi. Nel corso dell’Eurovision 2023 i Let 3 proporranno il brano Mama ŠČ!. La canzone è stata scritta dal bassista Damir Martinović mentre la musica è stata realizzata in collaborazione con Zoran Prodanović (Prlja), frontman del gruppo. I membri del Let 3 sono Zoran Prodanović (Prlja), Damir Martinović (Mrle) (bassista), Dražen Baljak, Ivan Bojčić e Matej Zec. Una band nota per le sue esibizioni sui generis e alquanto provocatorie, come l’album Necuveno che generò un inaspettato successo… nonostante non vi fosse alcuna traccia registrata al suo interno!

Tutto iniziò con Zoran Prodanović

Come informa Wired il frontman Zoran Prodanović iniziò il suo percorso nel mondo della musica nella band Umjetnici Ulice; in seguito fondò i Let 2 con Martinović nel 1986.

Eurovision 2023: da chi sono stati scelti i Let 3?

I Let 3, nati a Rijeka, sono stati selezionati dal canale televisivo croato Hrt per partecipare all’Eurovision Song Contest. La band si esibirà nel corso della prima semifinale prevista per stasera 9 maggio. Sarà la settima performance prevista nella scaletta.